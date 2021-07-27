Хомчак уходит с поста главнокомандующего ВСУ

Такое решение принял президент.

С должности уходит главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак. Это решение президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом во вторник, 27 июля, во время брифинга сообщил спикер президента Сергей Никифоров.

"Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге, профессионализме Руслана Хомчака, но президент хочет видеть синергию между Министерством обороны и Вооруженными силами Украины. Такой синергии мы, к сожалению, не видим. Видим наоборот — конфликты", — отметил он.

Как сообщает Бабель, на его место назначен генерал-майор, командующий войсками оперативного командования "Север" Валерий Залужный. Хомчак перешел на должность первого секретаря СНБО вместо Михаила Коваля.

Напомним:

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов написал заявление об отставке из Офиса генпрокурора.

из Офиса генпрокурора. Советник министра внутренних дел Шкиряк уволился с должности после выхода из отпуска.

с должности после выхода из отпуска. 13 июля глава МВД Арсен Аваков написал заявление об отставке. Вместо него новым министром внутренних дел стал нардеп от "Слуги народа", председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Его кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский, а правящая партия поддержала это решение во время заседания фракции.

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