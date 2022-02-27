Центром концентрации российских оккупационных войск стала Беларусь

На белорусские аэродромы опрокидывают самолеты и истребители.

Продолжается воздушно-наступательная операция, в ходе которой враг продолжает обстрелы военной и гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что с 00:00 27 февраля российские оккупанты нанесли пять авиационных и 16 ракетных ударов.

Еще одним центром концентрации оккупационных войск стала Республика Беларусь: