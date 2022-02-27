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Центром концентрации российских оккупационных войск стала Беларусь

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На белорусские аэродромы опрокидывают самолеты и истребители.

Продолжается воздушно-наступательная операция, в ходе которой враг продолжает обстрелы военной и гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что с 00:00 27 февраля российские оккупанты нанесли пять авиационных и 16 ракетных ударов.

Еще одним центром концентрации оккупационных войск стала Республика Беларусь:

  • к аэродрому Мачулищи опрокинуты 10 вертолетов из состава 15 бр АА, базирующегося в населенном пункте Остров Псковской области, а также 2 самолета Ан-124 воздушно-космических сил;
  • к аэродрому Барановичи – четыре истребителя-бомбардировщика Су-34.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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