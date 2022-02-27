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Центром концентрації російських окупаційних військ стала Білорусь

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На білоруські аеродроми перекидають літаки і винищувачі.

Триває повітряно-наступальна операція, під час якої ворог продовжує обстріли військової та цивільної інфраструктури.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що від 00:00 27 лютого російські окупанти нанесли п'ять авіаційних та 16 ракетних ударів.

Ще одним центром концентрації окупаційних військ стала Республіка Білорусь:

  • до аеродрому Мачулищі перекинуті 10 вертольотів зі складу 15 бр АА, що базується в населеному пункті Остров Псковської області, а також 2 літаки Ан-124 повітряно-космічних сил;
  • до аеродрому Барановичи – чотири винищувача-бомбардувальника Су-34.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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