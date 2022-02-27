Центром концентрації російських окупаційних військ стала Білорусь

На білоруські аеродроми перекидають літаки і винищувачі.

Триває повітряно-наступальна операція, під час якої ворог продовжує обстріли військової та цивільної інфраструктури.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що від 00:00 27 лютого російські окупанти нанесли п'ять авіаційних та 16 ракетних ударів.

Ще одним центром концентрації окупаційних військ стала Республіка Білорусь: