В ГПСУ сообщили украинцам наименее загруженные пункты пропуска (перечень)

Актуальную информацию о загруженности пунктов пропуска следует отслеживать на официальном сайте Госпогранслужбы.

Пограничники Украины, а также наши зарубежные коллеги прилагают все возможные усилия по ускорению оформления лиц, которые после нападения РФ выезжают из страны. С этой целью ГПСУ систематизировала данные, чтобы сообщить, какие пограничные пункты менее загружены и там можно пройти пограничный контроль быстрее.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Учитывая неблагоприятную гуманитарную ситуацию в стране и значительное накопление лиц и транспорта на границах со странами ЕС, для разгрузки пунктов пропуска и скорейшего пересечения границы настоятельно рекомендуем следовать следующим пунктам пропуска на границе с Венгрией:

«Тыса», «Звонковое», «Косино», «Лужанка», «Вилок»;

Кроме того, пограничники советуют пересекать границу в следующих пунктах пропуска:

на Волыни – «Ягодин», (самое динамичное уменьшение очередей);

на Львовщине – «Устилуг», «Угринов», «Грушев», «Смольница»;

на Закарпатье на границе со Словакией – «Малый Березный», «Ужгород»; на границе с Румынией – «Дьяково» (наименее загружен), «Солотвино»;

на Буковине: на границе с Румынией – «Порубное»; на границе с Молдовой – «Мамалыга», «Сокиряны», «Кельменцы», «Росошаны».

"Позаботьтесь о минимальном перечне документов, которые позволят установить ваше лицо и лицо сопровождающих детей, а также о документах, которые смогут доказать ваши родственные связи с несовершеннолетними лицами, которые следуют без сопровождения хотя бы родителя, а с другими родственниками", — подчеркивают пограничники.

Актуальную информацию о загруженности пунктов пропуска, а также рекомендации по пересечению границы советуем отслеживать на официальном сайте Госпогранслужбы и фейсбук-странице Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.