В ГПСУ сообщили украинцам наименее загруженные пункты пропуска (перечень)

Актуальную информацию о загруженности пунктов пропуска следует отслеживать на официальном сайте Госпогранслужбы.
Пограничники Украины, а также наши зарубежные коллеги прилагают все возможные усилия по ускорению оформления лиц, которые после нападения РФ выезжают из страны. С этой целью ГПСУ систематизировала данные, чтобы сообщить, какие пограничные пункты менее загружены и там можно пройти пограничный контроль быстрее.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Учитывая неблагоприятную гуманитарную ситуацию в стране и значительное накопление лиц и транспорта на границах со странами ЕС, для разгрузки пунктов пропуска и скорейшего пересечения границы настоятельно рекомендуем следовать следующим пунктам пропуска на границе с Венгрией:
«Тыса», «Звонковое», «Косино», «Лужанка», «Вилок»;
Кроме того, пограничники советуют пересекать границу в следующих пунктах пропуска:
- на Волыни – «Ягодин», (самое динамичное уменьшение очередей);
- на Львовщине – «Устилуг», «Угринов», «Грушев», «Смольница»;
- на Закарпатье на границе со Словакией – «Малый Березный», «Ужгород»; на границе с Румынией – «Дьяково» (наименее загружен), «Солотвино»;
- на Буковине: на границе с Румынией – «Порубное»; на границе с Молдовой – «Мамалыга», «Сокиряны», «Кельменцы», «Росошаны».
"Позаботьтесь о минимальном перечне документов, которые позволят установить ваше лицо и лицо сопровождающих детей, а также о документах, которые смогут доказать ваши родственные связи с несовершеннолетними лицами, которые следуют без сопровождения хотя бы родителя, а с другими родственниками", — подчеркивают пограничники.
Актуальную информацию о загруженности пунктов пропуска, а также рекомендации по пересечению границы советуем отслеживать на официальном сайте Госпогранслужбы и фейсбук-странице Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- потери личного состава – более 3000 человек,
- танки – около 100,
- боевые бронированные машины – около 540,
- пушки – 15,
- ЗРК "Бук" – 1,
- самолеты – 16,
- вертолеты – 18.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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