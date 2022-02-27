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В ГПСУ сообщили украинцам наименее загруженные пункты пропуска (перечень)

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В ГПСУ сообщили украинцам наименее загруженные пункты пропуска (перечень)

УНІАН

Актуальную информацию о загруженности пунктов пропуска следует отслеживать на официальном сайте Госпогранслужбы.

Пограничники Украины, а также наши зарубежные коллеги прилагают все возможные усилия по ускорению оформления лиц, которые после нападения РФ выезжают из страны. С этой целью ГПСУ систематизировала данные, чтобы сообщить, какие пограничные пункты менее загружены и там можно пройти пограничный контроль быстрее.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Учитывая неблагоприятную гуманитарную ситуацию в стране и значительное накопление лиц и транспорта на границах со странами ЕС, для разгрузки пунктов пропуска и скорейшего пересечения границы настоятельно рекомендуем следовать следующим пунктам пропуска на границе с Венгрией:

«Тыса», «Звонковое», «Косино», «Лужанка», «Вилок»;

Кроме того, пограничники советуют пересекать границу в следующих пунктах пропуска:

  • на Волыни – «Ягодин», (самое динамичное уменьшение очередей);
  • на Львовщине – «Устилуг», «Угринов», «Грушев», «Смольница»;
  • на Закарпатье на границе со Словакией – «Малый Березный», «Ужгород»; на границе с Румынией – «Дьяково» (наименее загружен), «Солотвино»;
  • на Буковине: на границе с Румынией – «Порубное»; на границе с Молдовой – «Мамалыга», «Сокиряны», «Кельменцы», «Росошаны».

"Позаботьтесь о минимальном перечне документов, которые позволят установить ваше лицо и лицо сопровождающих детей, а также о документах, которые смогут доказать ваши родственные связи с несовершеннолетними лицами, которые следуют без сопровождения хотя бы родителя, а с другими родственниками", — подчеркивают пограничники.

Актуальную информацию о загруженности пунктов пропуска, а также рекомендации по пересечению границы советуем отслеживать на официальном сайте Госпогранслужбы и фейсбук-странице Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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