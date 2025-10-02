Чем обернется для Трампа шатдаун в США

Конгресс США / © Associated Press

Экономические советники президента США Дональда Трампа предостерегают, что продолжительная остановка работы федерального правительства, известная как шатдаун, может стоить США $15 млрд еженедельно, что приведет к серьезным экономическим последствиям.

Об этом говорится в меморандуме Белого дома, который получило и опубликовало издание Politico.

По данным журналистов, месячный шатдаун приведет к дополнительным 43 тысячам безработных людей.

«В то же время такие потери не учитывают 1,9 миллиона федеральных гражданских служащих, которых либо отправили в отпуск, либо они работают без оплаты. Из них 80% проживают в Вашингтоне», — отмечает издание.

В документе также говорится, что месячное закрытие правительства приведет к сокращению потребительских расходов на $30 млрд, половина из которых — от прямого влияния на федеральных служащих, а остальные — от побочных эффектов на другие сектора. В записке приводятся выводы, сделанные на основе других анализов Goldman Sachs, Fiserv и Федерального резерва.

«Шатдаун может иметь масштабные экономические последствия — от более низкого роста и более высокой безработицы до перебоев в работе социального обеспечения, авиаперевозок и программ пищевой поддержки для женщин с детьми», — предупреждают в СМИ.

Напомним, 1 октября в США начался шатдаун — правительство страны впервые за 7 лет приостановило работу.

Белый дом вечером, 30 сентября, официально объявил о неизбежном прекращении работы американского правительства после того, как Сенат не принял предложенный Республиканской партией законопроект о расходах, который до 21 ноября должен обеспечить финансирование федеральных агентств.

В США финансовый год длится с 1 октября по 30 сентября. В условиях, когда бюджет на текущий финансовый год не принят Конгрессом и не подписан президентом, финансирование федеральных учреждений обычно осуществляется на основании резолюций по временному продолжению работы на уровне предыдущего финансового года.