Чтобы не умирали от голода: в Австралии хотят отстреливать кенгуру

Несмотря на то, что кенгуру стал одним из символов Австралии, эти животные нередко вызывают проблемы.

Австралийские экологи предложили отстреливать кенгуру, чтобы регулировать их численность. В противном случае животные могут массово погибнуть от голода.

Об этом пишет CBS News.

Власти штата Виктория настаивают, что кенгуру могут нанести ущерб сельскохозяйственным угодьям, имуществу и поселениям, а также представляют риск для людей.

Чрезмерная популяция также опасна для самих кенгуру, поскольку им не хватает пищи, и многие животные умирают от голода. В 2016 и 2017 годах в стране проживало почти 45 миллионов кенгуру — это примерно вдвое больше, чем людей в Австралии. А в последующие несколько лет их популяция может достичь 60 миллионов.

"Мы подсчитали, что во время последней засухи в некоторых районах погибли 80 или 90 процентов кенгуру. Они умирают от голода", — сказала эколог Кэтрин Мозеби.

Экологи считают, что лучший способ спасти кенгуру от такой судьбы – отстреливать их. В то же время, критики утверждают, что массовый убой кенгуру — это убийство австралийской дикой природы.

Напомним, жители австралийского города Олбани нашли мертвым своего 77-летнего соседа, предположительно ставшего жертвой нападения кенгуру.

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