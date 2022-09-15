В Австралии кенгуру убил своего владельца

Австралиец умер после нападения кенгуру, которого он держал в качестве домашнего питомца.

Жители австралийского города Олбани нашли мертвым своего 77-летнего соседа, предположительно ставшего жертвой нападения кенгуру.

Об этом сообщает Би-би-си.

Когда бригада скорой помощи прибыла к месту происшествия, кенгуру мешал им оказать помощь мужчине. Полицейским пришлось застрелить кенгуру, поскольку было решено, что он угрожал спасателям.

Полиция считает, что мужчина держал дикое животное как домашнего питомца, а впоследствии кенгуру на него напал и убил.

В Австралии обитает около 50 миллионов кенгуру, которые могут весить до 90 кг и достигать 2 метров. Но смертельные приступы случаются редко – это первый случай, зарегистрированный в Австралии с 1936 года.

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