Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Австралії кенгуру вбив свого власника

Дата публікації
Перегляди
1524
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Австралії кенгуру вбив свого власника

Фото: Associated Press

Австралієць помер після нападу кенгуру, якого він тримав як домашнього улюбленця.

Жителі австралійського міста Олбані знайшли мертвим свого 77-річного сусіда, який, ймовірно, став жертвою нападу кенгуру.

 Про це повідомляє Бі-бі-сі.

Коли бригада швидкої допомоги прибула до місця події, кенгуру заважав їм надати допомогу чоловікові. Поліцейським довелося застрелити тварину, оскільки було вирішено, що вона загрожувала рятувальникам.

Поліція вважає, що чоловік тримав дику тварину як домашнього вихованця, а згодом кенгуру на нього напав і вбив.

В Австралії живе близько 50 мільйонів кенгуру, які можуть важити до 90 кг і сягати 2 метрів. Але смертельні напади трапляються рідко - це перший випадок, зареєстрований в Австралії від 1936 року.

Новини світу: до австралійської лікарні завітало маленьке кенгуру

Новини світу: до австралійської лікарні завітало маленьке кенгуру

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація