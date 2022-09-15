В Австралії кенгуру вбив свого власника

Австралієць помер після нападу кенгуру, якого він тримав як домашнього улюбленця.

Жителі австралійського міста Олбані знайшли мертвим свого 77-річного сусіда, який, ймовірно, став жертвою нападу кенгуру.

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

Коли бригада швидкої допомоги прибула до місця події, кенгуру заважав їм надати допомогу чоловікові. Поліцейським довелося застрелити тварину, оскільки було вирішено, що вона загрожувала рятувальникам.

Поліція вважає, що чоловік тримав дику тварину як домашнього вихованця, а згодом кенгуру на нього напав і вбив.

В Австралії живе близько 50 мільйонів кенгуру, які можуть важити до 90 кг і сягати 2 метрів. Але смертельні напади трапляються рідко - це перший випадок, зареєстрований в Австралії від 1936 року.

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