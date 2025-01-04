Дело Трампа будет рассматриваться 10 января: детали судебного процесса

Судья Нью-Йорка Хуан Мерчан назначил дату оглашения приговора по делу новоизбранного президента США Дональда Трампа на 10 января, всего за 10 дней до его инаугурации в качестве новоизбранного президента США.

Об этом пишет Bloomberg.

Трамп, признанный виновным в фальсификации бизнес-документации для выплаты "денег за молчание" звезде фильмов для взрослых Сторми Дэниелс, может присутствовать на заседании лично или онлайн.

Мерчан отклонил ходатайство Трампа об отмене вердикта присяжных, аргументируя это тем, что такой шаг "взорвет верховенство права". Судья подчеркнул, что статус Трампа как избранного президента не является основанием для отмены приговора. Хотя политику грозило до четырех лет заключения, Мерчан отметил, что лишение свободы неуместно в этом случае.

Адвокаты Трампа настаивали, что дело усложнит его способность управлять страной, однако судья не согласился, отметив важность соблюдения закона. Также был отвергнут довод, что заслуги Трампа перед страной оправдывают закрытие дела. Мерчан упомянул публичные заявления Трампа, подрывавшие доверие к правосудию, что стало еще одним определяющим фактором в его решении.

Это дело беспрецедентно в истории США, поскольку к Трампу ни один президент не был осужден за уголовные преступления. Представители Трампа назвали ее "незаконной" и призвали к немедленному закрытию.

Напомним, Дональда Трампа обвиняют в фальсификации бизнес-документов по 34 пунктам по делу о выплатах "денег за молчание". Его адвокат Майкл Коэн заплатил Сторми Дэниелс, чтобы скрыть информацию об их интимных отношениях. Трамп называет дело сфальсифицированным.

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