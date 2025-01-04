Украина отразила вражескую атаку: где ночью гремели взрывы

В ночь на 4 января 2025 года россияне снова атаковали Украину.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

"Противник атаковал 81-м ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск. По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 34 ударных дронов и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях", — говорится в сообщении.

Из-за активного противодействия Сил обороны 47 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий). Однако сбитые БпЛА нанесли ущерб на Черниговщине и Сумщине — повреждены частные дома. Пострадавшим оказывается помощь.

Ранее сообщалось, что ночью воздушная тревога звучала в ряде регионов.

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