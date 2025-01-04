Україна відбила ворожу атаку: де вночі гриміли вибухи

У ніч проти 4 січня 2025 року росыяни знову атакували Україну.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"Противник атакував 81-м ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ. Станом на 09:00 підтверджено збиття 34 ударних дронів та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях", - йдеться у повідомленні.

Через активну протидію Сил оборони 47 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Однак збиті БпЛА завдали шкоди на Чернігівщині та Сумщині — пошкоджено приватні будинки. Постраждалим надається допомога.

Раніше повідомлялося, що вночі повітряна тривога лунала у низці регіонів.

Читайте також: