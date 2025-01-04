Справу Трампа розглядатимуть 10 січня: деталі судового процесу

Суддя Нью-Йорка Хуан Мерчан призначив дату оголошення вироку у справі новообраного президента США Дональда Трампа на 10 січня, всього за 10 днів до його інавгурації як новообраного президента США.

Про це пише Bloomberg.

Трамп, визнаний винним у фальсифікації бізнес-документації для виплати "грошей за мовчання" зірці фільмів для дорослих Стормі Деніелс, може бути присутнім на засіданні особисто або онлайн.

Мерчан відхилив клопотання Трампа про скасування вердикту присяжних, аргументуючи це тим, що такий крок "підірве верховенство права". Суддя підкреслив, що статус Трампа як обраного президента не є підставою для скасування вироку. Хоча політику загрожувало до чотирьох років ув'язнення, Мерчан зазначив, що позбавлення волі є недоречним у цьому випадку.

Адвокати Трампа наполягали, що справа ускладнить його здатність керувати країною, проте суддя не погодився, наголосивши на важливості дотримання закону. Також було відкинуто аргумент, що заслуги Трампа перед країною виправдовують закриття справи. Мерчан згадав публічні заяви Трампа, які підривали довіру до правосуддя, що стало ще одним визначальним фактором у його рішенні.

Ця справа є безпрецедентною в історії США, оскільки до Трампа жоден президент не був засуджений за кримінальні злочини. Представники Трампа назвали її "незаконною" та закликали до негайного закриття.

Нагадаємо, Дональда Трампа звинувачують у фальсифікації бізнес-документів за 34 пунктами у справі про виплати "грошей за мовчання". Його адвокат Майкл Коен заплатив Стормі Деніелс, щоб приховати інформацію про їхні інтимні стосунки. Трамп називає справу сфальсифікованою.

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