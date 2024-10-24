"Денацификация по-русски": в РФ начались ромские погромы (видео)

Жители города Коркино подожгли как минимум два дома, где жили ромы, и переворачивают машины. Была слышна стрельба.

Жители Коркино Челябинской области после убийства 40-летней таксистки устроили погромы ромов. Перед этим она ездила на вызов к местным ромам, и именно их теперь подозревают» в убийстве.

Об этом сообщают российские СМИ и Telegram-каналы.

Причиной заворушек стало убийство 40-летней таксистки. Её тело с ножевыми ранениями обнаружили вчера в Коркино. У женщины осталось двое детей. Следом в соцсетях появилась якобы ориентировка на двух ромос — 17- и 19 лет. Они живут в доме, где сегодня и собрались жители города.

Местные жители подожгли как минимум два дома и переворачивают машины. На место происшествия стянули спецназ и других силовиков. Минимум 50 человек задержали

По данным телеграм-канала Mash, двоих человек забрали в больницу с огнестрельными ранениями. Пострадавшие в результате стрельбы в Коркино – ром и русский.

В свою очередь представители ромской меншины массово уезжают в соседний Еманжелинск.

В РФ устроили погромы ромов – детали

Ранее сообщалось, что в Чечне расстреляли колонну Росгвардии, один военный РФ уничтожен.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.