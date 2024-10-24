"Денацифікація по-російськи": в РФ почалися ромські погроми (відео)

Жителі міста Коркіно підпалили щонайменше два будинки, де жили роми, і перевертали машини. Було чутно стрілянину.

Жителі Коркіно Челябінської області після вбивства 40-річної таксистки влаштували погроми ромів. Перед цим вона їздила на виклик до місцевих ромів, і саме їх тепер підозрюють у вбивстві.

Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали.

Причиною заворушень стало вбивство 40-річної таксистки. Її тіло з ножовими пораненнями виявили вчора в Коркіно. У жінки залишилося двоє дітей. Слідом у соцмережах з'явилося нібито орієнтування на двох ромів – 17 і 19 років. Вони мешкають у будинку, де сьогодні й зібралися мешканці міста.

Місцеві жителі підпалили щонайменше два будинки та перевертали машини. На місце події стягнули спецназ та інших силовиків. Щонайменше 50 людей затримали.

За даними телеграм-каналу Mash, двох людей забрали до лікарні з вогнепальними пораненнями. Постраждалі внаслідок стрілянини в Коркіно – ром і росіянин.

Своєю чергою представники ромської меншини масово їдуть до сусіднього Єманжелінська.

У РФ влаштували погроми ромів – деталі

Раніше повідомлялося, що в Чечні розстріляли колону Росгвардії, одного військового РФ знищено.

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