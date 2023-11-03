"Погроми" в Дагестані: у ГУР розповіли, хто може за цим стояти

Завдання та мета мітингу можуть бути різними, наголошують у ГУР.

Мітинг у Махачкалі став певним апогеєм. І перед тим, і після того по Північному Кавказу, прокотилась ціла низка антисемітських і ксенофобських акцій.

Про що це свідчить розповів представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю для РБК-Україна.

За його словами, Росія з давніх-давен, ще від часів царської Росії є одним із ключових центрів ксенофобії і антисемітизму у світі.

"Масові єврейські погроми початку двадцятого століття, які були абсолютно чітко контрольовані та організовані російськими спецслужбами - на той момент царською охранкою - це дуже яскраве свідчення, як і події, що відбуваються сьогодні. Путінський режим по суті своїй є ксенофобським і антисемітським. Те, як часто російський диктатор або людина, схожа на нього, згадує про єврейське походження українського президента, те, як часто звучать ці нотки в різного роду заявах Лаврова та інших офіційних посадових осіб РФ - цьому додаткове підтвердження", - зазначив Юсов.

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Він наголошує, що у диктаторській РФ людей саджають за грати лише за коментарі в соцмережах, тому те, що відбулося - організований процес.

"Його завдання і мета можуть бути різними. Як і у випадку з фейком про західну зброю у ХАМАСу, намагання притягнути тут Україну - це абсолютно абсурдний спосіб", - додає представник ГУР.

Протистояння всередині силових структур РФ

Водночас він припускає, що може йтися і про внутрішні російські процеси, про що свідчать певні протистояння всередині силових структур РФ.

"Тому що ці події, як і спроба заколоту Пригожина, персонально для Путіна і для його режиму - дуже серйозний удар. Диктатуру готові терпіти і зсередини, і часто зовні, якщо ця диктатура забезпечує якісь стабільність і контроль ситуації на території, якою вона керує. Путін вчергове продемонстрував, що він нічого не гарантує", - наголосив він.

Крім того, з іншого боку, це можна розглядати як провокацію з метою посилити репресії та придушити потенційні протестні настрої на Північному Кавказі.

Погроми в Дагестані: що відомо

Нагадаємо, раніше ми писали, що потворні сцени в аеропорту Махачкали в російському Дагестані, де натовп прорвався через термінал і вийшов на злітно-посадкову смугу в пошуках євреїв, які виходили з літака з Ізраїлю, можуть свідчити про те, що Володимир Путін починає втрачати свою залізну хватку в Російській Федерації.

Також за "єврейськими погромами" в аеропорту Махачкали в Дагестані, які стались в ніч на 30 жовтня, можуть стояти співробітники ФСБ Росії.

У Російській Федерації можуть домагатися обмеженого покарання за антисемітські заворушення в Махачкалі, що в Республіці Дагестан.

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