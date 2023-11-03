"Погромы" в Дагестане: в ГУР рассказали, кто может за этим стоять

Задания и цель митинга могут быть разными, отмечают в ГУР.

Митинг в Махачкале стал определенным апогеем. И прежде, и после того по Северному Кавказу, прокатился целый ряд антисемитских и ксенофобских акций.

О чем это свидетельствует представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в интервью для РБК-Украина.

По его словам, Россия с давних времен, еще со времен царской России является одним из ключевых центров ксенофобии и антисемитизма в мире.

"Массовые еврейские погромы начала двадцатого века, которые были абсолютно четко контролированы и организованы российскими спецслужбами — на тот момент царской охранкой — это очень яркое свидетельство, как и происходящие сегодня события. Путинский режим по сути своей является ксенофобским и антисемитским. То, как часто российский диктатор или человек, похожий на него, упоминает о еврейском происхождении украинского президента, то, как часто звучат эти нотки в разного рода заявлениях Лаврова и других официальных должностных лиц РФ – этому дополнительное подтверждение», – отметил Юсов.

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Он отмечает, что в диктаторской РФ людей сажают за решетку только за комментарии в соцсетях, поэтому произошедшее – организованный процесс.

"Его задача и цель могут быть разными. Как и в случае с фейком о западном оружии у ХАМАСа, попытка привлечь здесь Украину — это абсолютно абсурдный способ", — добавляет представитель ГУР.

Противостояние внутри силовых структур РФ

В то же время он предполагает, что речь может идти и о внутренних российских процессах, о чем свидетельствуют определенные противостояния внутри силовых структур РФ.

"Потому что эти события, как и попытка мятежа Пригожина, персонально для Путина и для его режима – очень серьезный удар. Диктатуру готовы терпеть и изнутри, и часто снаружи, если эта диктатура обеспечивает некую стабильность и контроль ситуации на территории, которой она управляет". Путин в очередной раз продемонстрировал, что он ничего не гарантирует", — подчеркнул он.

Кроме того, это можно рассматривать как провокацию с целью усилить репрессии и подавить потенциальные протестные настроения на Северном Кавказе.

Погромы в Дагестане: что известно

Напомним, ранее мы писали, что уродливые сцены в аэропорту Махачкалы в российском Дагестане, где толпа прорвалась через терминал и вышла на взлетно-посадочную полосу в поисках выходивших из самолета из Израиля евреев, могут свидетельствовать о том, что Владимир Путин начинает терять свою стальную хватку в русской Федерации.

Также с "еврейскими погромами" в аэропорту Махачкалы в Дагестане, которые произошли в ночь на 30 октября, могут стоять сотрудники ФСБ России.

В Российской Федерации могут добиваться ограниченного наказания за антисемитские беспорядки в Махачкале в Республике Дагестан.

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