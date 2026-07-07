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"Добрые" дроны добрались до одного из важнейших объектов "Газпрома" РФ: что известно (фото, видео)
В Краснодарском крае зафиксировали атаку на компрессорную станцию, питающую «Голубой поток».
В Краснодарском крае РФ под атаку беспилотников попала компрессорная станция «Краснодарская», принадлежащая компании «Газпром». Российские власти подтвердили факт удара, однако заявили о падении обломков дрона и «локальном возгорании».
Об этом свидетельствует анализ открытой информации, проведённый российским Telegram-каналом ASTRA.
Дроны атаковали Краснодарский край — что известно
Очевидцы сняли видео пожара у станицы Смоленска Северского района, где и расположено это предприятие. Кадры были зафиксированы на расстоянии примерно 2,5 километра от объекта.
В то же время оперативный штаб Краснодарского края официально заявил, что на станице Смоленска рухнули обломки сбитого беспилотного летательного аппарата.
По версии местных чиновников, это привело к возгоранию на территории одного из предприятий. Российская сторона уверяет, что в результате инцидента погибших и пострадавших нет, а на месте работают оперативные и специальные службы.
Сообщается, что компрессорная станция «Краснодарская» является важным стратегическим объектом «Газпрома». Этот комплекс отвечает за очистку, осушение и сжатие природного газа для его транспортировки по магистральным маршрутам.
В частности, станция обеспечивает работу международного подводного газопровода «Голубой поток» и внутренней российской системы «Джубга — Лазаревское — Сочи».
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