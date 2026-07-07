"Добрые" дроны добрались до одного из важнейших объектов "Газпрома" РФ: что известно (фото, видео)

Атака дронов в Краснодарском крае / © скриншот с видео

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В Краснодарском крае РФ под атаку беспилотников попала компрессорная станция «Краснодарская», принадлежащая компании «Газпром». Российские власти подтвердили факт удара, однако заявили о падении обломков дрона и «локальном возгорании».

Об этом свидетельствует анализ открытой информации, проведённый российским Telegram-каналом ASTRA.

Дроны атаковали Краснодарский край — что известно

Очевидцы сняли видео пожара у станицы Смоленска Северского района, где и расположено это предприятие. Кадры были зафиксированы на расстоянии примерно 2,5 километра от объекта.

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В то же время оперативный штаб Краснодарского края официально заявил, что на станице Смоленска рухнули обломки сбитого беспилотного летательного аппарата.

По версии местных чиновников, это привело к возгоранию на территории одного из предприятий. Российская сторона уверяет, что в результате инцидента погибших и пострадавших нет, а на месте работают оперативные и специальные службы.

Дроны атаковали компрессорную станцию «Газпрома» на Кубани / © ASTRA

Сообщается, что компрессорная станция «Краснодарская» является важным стратегическим объектом «Газпрома». Этот комплекс отвечает за очистку, осушение и сжатие природного газа для его транспортировки по магистральным маршрутам.

Дроны атаковали компрессорную станцию «Газпрома» на Кубани / © ASTRA

Дрони атакували компресорну станцію «Газпрому» на Кубані

В частности, станция обеспечивает работу международного подводного газопровода «Голубой поток» и внутренней российской системы «Джубга — Лазаревское — Сочи».

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Удары по РФ — последние новости

Напомним, в ночь на 7 июля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов врага в России и на временно оккупированных территориях.

А в понедельник, 6 июля, Украина нанесла самый глубокий удар по территории РФ с начала полномасштабной войны. Под атакой оказался Омский НПЗ, являющийся крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом России.

Ранее мы писали, что российская топливная логистика потерпела один из самых мощных и неожиданных ударов, который парализовал стратегическое предприятие агрессора и гарантированно спровоцирует масштабный кризис на внутреннем рынке.

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