Два человека скончались во время массового полумарафона — одному из них было всего 20 лет

Два человека умерли во время престижного забега в Испании Фото иллюстративное / © Associated Press

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Два человека скончались во время престижного полумарафона Movistar Madrid в столице Испании.

Об этом сообщает Eldiario.es.

Один из участников — 35-летний мужчина — потерял сознание за 500 м до финиша. У него случился сердечный приступ. Спортсмена пытались спасти с помощью сердечно-легочной реанимации, после чего он был доставлен в больницу, где, к сожалению, скончался.

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Еще одним погибшим из-за проблем с сердцем стал 20-летний спортсмен. Его также доставили в больницу с марафонской трассы в тяжелом состоянии. Однако медики не смогли его спасти.

В марафоне в Мадриде приняло участие 27 тыс. людей. К медикам за помощью обратились 50 участников. Прежде всего, спортсмены получили тепловой удар. Также врачи констатировали физическое истощение и другие проблемы с самочувствием людей.

Полумарафон является дисциплиной легкой атлетики, забегом на дистанцию 21,0975 км, что вдвое меньше марафонской (42 км 195 м).

Напомним, 92-летний мужчина пробежал 42-километровый марафон 30 раз подряд. Итальянский пенсионер Антонио Рао завершил свой 30-й подряд Римский марафон менее чем за семь часов.

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