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Google заплатит Франции 500 млн евро штрафа за нарушение авторских прав

Google заплатит Франции 500 млн евро штрафа за нарушение авторских прав

Associated Press

Американская корпорация должна в течение следующих двух месяцев выступить с предложениями о том, как она могла бы компенсировать информационным агентствам и другим издателям использование их новостей.

Французский антимонопольный орган наложил штраф в размере 500 млн евро на Google Alphabet. Корпорация оштрафована за невыполнение в полной мере временных распоряжений регулятора, отданных для разрешения спора с новостными изданиями.

Об этом сообщает Reuters.

Так, американская корпорация должна в течение следующих двух месяцев выступить с предложениями о том, как она могла бы компенсировать информационным агентствам и другим издателям использование их новостей. Если она этого не сделает, то столкнется с дополнительными штрафами в размере до 900 тысяч евро в день.

Отмечается, что издатели новостей APIG, SEPM и AFP обвиняют технологическую компанию в том, что она не начала добросовестные переговоры с ними, чтобы найти общую основу для вознаграждения за содержание новостей в Интернете, в соответствии с недавней Директивой Европейского Союза, которая устанавливает так называемые "смежные права ".

Само дело было сосредоточено на том, нарушал ли Google временные предписания антимонопольного органа, который требовал, чтобы такие переговоры проводились в течение трех месяцев с любыми новостными издателями, которые их запрашивали.

Напомним:

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