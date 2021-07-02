Грузовой Boeing 737 упал возле Гавайских островов: подробности

Подробности падения Boeing 737 уточняются.

Грузовой Boeing 737 в пятницу, 2 июля, упал на воду возле Гонолулу, вблизи Гавайских островов.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники.

Предварительная причина аварии самолета — неисправность двигателя.

Проблемы начались уже после взлета. Он якобы пытался вернуться в аэропорт Гонолулу, но не дотянул и упал в воду.

Проблемы начались уже после взлета. Пилоты заявили о неполадках с двигателем и пытались вернуться в аэропорт Гонолулу, но в итоге были вынуждены посадить самолет на воду.

Самолет опустился на воду только в 3 км от аэропорта Калаелоа. Предварительно на борту было два человека, пилотов, они выжили. Спасательная операция продолжается.

Впоследствии в управлении гражданской авиации США подтвердили крушение грузового Boeing в Гавайев,; сообщив о спасении пилотов.

Местный телеканал Hawaii News Now информирует, что перед посадкой на воду экипаж сигнализировал о проблемах с двигателями. Как сообщает телеканал, один из пилотов был госпитализирован по воздуху в больницу.

Напомним, в США самолет Boeing 757 авиакомпании Delta Air Lines успешно совершил аварийную посадку в аэропорту Солт-Лейк-Сити из-за "проблем с левым двигателем".

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