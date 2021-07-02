Грузовой Boeing 737 упал возле Гавайских островов: подробности

Подробности падения Boeing 737 уточняются.
Грузовой Boeing 737 в пятницу, 2 июля, упал на воду возле Гонолулу, вблизи Гавайских островов.
Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники.
Предварительная причина аварии самолета — неисправность двигателя.
Проблемы начались уже после взлета. Он якобы пытался вернуться в аэропорт Гонолулу, но не дотянул и упал в воду.
Проблемы начались уже после взлета. Пилоты заявили о неполадках с двигателем и пытались вернуться в аэропорт Гонолулу, но в итоге были вынуждены посадить самолет на воду.
Самолет опустился на воду только в 3 км от аэропорта Калаелоа. Предварительно на борту было два человека, пилотов, они выжили. Спасательная операция продолжается.
Впоследствии в управлении гражданской авиации США подтвердили крушение грузового Boeing в Гавайев,; сообщив о спасении пилотов.
Местный телеканал Hawaii News Now информирует, что перед посадкой на воду экипаж сигнализировал о проблемах с двигателями. Как сообщает телеканал, один из пилотов был госпитализирован по воздуху в больницу.
Напомним, в США самолет Boeing 757 авиакомпании Delta Air Lines успешно совершил аварийную посадку в аэропорту Солт-Лейк-Сити из-за "проблем с левым двигателем".