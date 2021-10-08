Индия открывается для туристов впервые за 18 месяцев

От COVID-19 полностью вакцинированы 18,63% населения Индии.

Индия впервые после 18-месячного перерыва, связанного с пандемией COVID-19, начнет выдавать туристические визы иностранным гостям.

О соответствующем решении правительство страны объявило в четверг, 7 октября, сообщает CNN.

Отмечается, что пассажиры чартерных рейсов смогут получить визу уже с 15 октября, тогда как другие посетители смогут совершить путешествие только с 15 ноября.

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"Иностранные туристы, перевозчики, которые доставляют их в Индию, а также все другие заинтересованные стороны на станциях приземления должны соблюдать все надлежащие протоколы и нормы, связанные с COVID-19", — указали в индийском Министерстве внутренних дел.

Недавно Индия также возобновила выдачу деловых, дипломатических и студенческих виз.

Согласно официальным данным, в 2019 году, за год до пандемии COVID-19, Индия приняла 10,6 миллиона иностранных туристов, а в 2018 году валютная выручка от туризма составила 28,6 миллиарда долларов.

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В период с апреля по май этого года Индию считали глобальным эпицентром пандемии коронавируса с тысячами смертей ежедневно. Высокую заболеваемость связывали со стремительным распространением "индийского" COVID-штамма "Дельта".

По состоянию на сейчас коронавирус подтвердили у 33 894 312 жителей страны, 449 856 из которых умерли от осложнений инфекции. Заметим, что от COVID-19 полностью вакцинированы 18,63% населения Индии.

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