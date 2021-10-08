Індія відкривається для туристів вперше за 18 місяців

Від COVID-19 повністю вакциновано 18,63% населення Індії.
Індія вперше після 18-місячної перерви, пов'язаної з пандемією COVID-19, розпочне видавати туристичні візи іноземним гостям.
Про відповідне рішення уряд країни оголосив у четвер, 7 жовтня, повідомляє CNN.
Зазначається, що пасажири чартерних рейсів зможуть отримати візу вже від 15 жовтня, тоді як інші відвідувачі зможуть здійснити мандрівку лише від 15 листопада.
"Іноземні туристи, перевізники, котрі доставляють їх до Індії, а також всі інші зацікавлені сторони на станціях приземлення повинні дотримуватися всіх належних протоколів і норм, пов'язаних із COVID-19", - вказали в індійському Міністерстві внутрішніх справ.
Нещодавно Індія також відновила видавання ділових, дипломатичних та студентських віз.
Згідно з офіційними даними, в 2019 році, за рік до пандемії COVID-19, Індія прийняла 10,6 мільйона іноземних туристів, а в 2018 році валютна виручка від туризму склала 28,6 мільярда доларів.
У період від квітня до травня цього року Індію вважали глобальним епіцентром пандемії коронавірусу із тисячами смертей щодня. Високу захворюваність пов'язували зі стрімким поширенням "індійського" COVID-штаму "Дельта".
Станом на зараз коронавірус підтвердили у 33 894 312 жителів країни, 449 856 з яких померли від ускладнень інфекції. Зауважимо, що від COVID-19 повністю вакциновано 18,63% населення Індії.