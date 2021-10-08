Індія відкривається для туристів вперше за 18 місяців

Індія відкривається для туристів вперше за 18 місяців

Від COVID-19 повністю вакциновано 18,63% населення Індії.

Індія вперше після 18-місячної перерви, пов'язаної з пандемією COVID-19, розпочне видавати туристичні візи іноземним гостям.

Про відповідне рішення уряд країни оголосив у четвер, 7 жовтня, повідомляє CNN.

Зазначається, що пасажири чартерних рейсів зможуть отримати візу вже від 15 жовтня, тоді як інші відвідувачі зможуть здійснити мандрівку лише від 15 листопада.

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"Іноземні туристи, перевізники, котрі доставляють їх до Індії, а також всі інші зацікавлені сторони на станціях приземлення повинні дотримуватися всіх належних протоколів і норм, пов'язаних із COVID-19", - вказали в індійському Міністерстві внутрішніх справ.

Нещодавно Індія також відновила видавання ділових, дипломатичних та студентських віз.

Згідно з офіційними даними, в 2019 році, за рік до пандемії COVID-19, Індія прийняла 10,6 мільйона іноземних туристів, а в 2018 році валютна виручка від туризму склала 28,6 мільярда доларів.

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У період від квітня до травня цього року Індію вважали глобальним епіцентром пандемії коронавірусу із тисячами смертей щодня. Високу захворюваність пов'язували зі стрімким поширенням "індійського" COVID-штаму "Дельта".

Станом на зараз коронавірус підтвердили у 33 894 312 жителів країни, 449 856 з яких померли від ускладнень інфекції. Зауважимо, що від COVID-19 повністю вакциновано 18,63% населення Індії.

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