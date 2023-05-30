Из-за троллинга ГПСУ главный пограничник Беларуси потерял должность

Из-за шутки украинских пограничников самопровозглашенный президентБеларуси Александр Лукашенко уволил руководителя пограничной службы страны Анатолия Лаппо.

Об этом сообщает ГПСУ.

"Лукашенко на глаза попал наш вчерашний ролик с белорусскими пограничниками. Жесткое кадровое решение не заставило себя ждать: с должности слетел председатель их пограничной службы — генерал Анатолий Лаппо! Обещаем, что и дальше будем добросовестно фиксировать "достижения" ваших подчиненных", - говорится в сообщении.

Теперь вместо Анатолия Лаппо белорусскими пограничниками будет руководить Константин Молостов, уроженец России.

Напомним, дрон сотрудников ГПСУ зафиксировал, как белорусские "коллеги" пытались переместить служебный УАЗ, но техника так и не завелась.

Читайте также: