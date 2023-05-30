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Из-за троллинга ГПСУ главный пограничник Беларуси потерял должность

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1149
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Из-за троллинга ГПСУ главный пограничник Беларуси потерял должность

Лукашенко уволил главного пограничника Беларуси Анатолия Лаппо. / Фото: Государственная пограничная служба Украины

Из-за шуточного видео украинских пограничников уволен главный пограничник Беларуси.

Из-за шутки украинских пограничников самопровозглашенный президентБеларуси Александр Лукашенко уволил руководителя пограничной службы страны Анатолия Лаппо.

Об этом сообщает ГПСУ.

"Лукашенко на глаза попал наш вчерашний ролик с белорусскими пограничниками. Жесткое кадровое решение не заставило себя ждать: с должности слетел председатель их пограничной службы — генерал Анатолий Лаппо! Обещаем, что и дальше будем добросовестно фиксировать "достижения" ваших подчиненных", - говорится в сообщении.

Теперь вместо Анатолия Лаппо белорусскими пограничниками будет руководить Константин Молостов, уроженец России.

Напомним, дрон сотрудников ГПСУ зафиксировал, как белорусские "коллеги" пытались переместить служебный УАЗ, но техника так и не завелась.

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Дата публикации
Просмотры
1149
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