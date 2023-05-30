Из-за троллинга ГПСУ главный пограничник Беларуси потерял должность

Из-за шуточного видео украинских пограничников уволен главный пограничник Беларуси.
Из-за шутки украинских пограничников самопровозглашенный президентБеларуси Александр Лукашенко уволил руководителя пограничной службы страны Анатолия Лаппо.
Об этом сообщает ГПСУ.
"Лукашенко на глаза попал наш вчерашний ролик с белорусскими пограничниками. Жесткое кадровое решение не заставило себя ждать: с должности слетел председатель их пограничной службы — генерал Анатолий Лаппо! Обещаем, что и дальше будем добросовестно фиксировать "достижения" ваших подчиненных", - говорится в сообщении.
Теперь вместо Анатолия Лаппо белорусскими пограничниками будет руководить Константин Молостов, уроженец России.
Напомним, дрон сотрудников ГПСУ зафиксировал, как белорусские "коллеги" пытались переместить служебный УАЗ, но техника так и не завелась.
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