Китай скасував штрафи за народження третьої дитини

Також в країні планують створити систему соціальної політики щодо стимулювання народжуваності.

У Китаї вирішили скасувати всі штрафи та інші санкції за народження третьої дитини.

Про це повідомляє Xinhua.

До 2025 року китайська влада планує створити повноцінну систему соціальної політики щодо стимулювання народжуваності.

"Скасувати внески на соціальне забезпечення та інші обмежувальні заходи. Переглянути та скасувати положення про відповідні штрафи", — йдеться в документі.

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Таким чином влада намагається нормалізувати демографічну ситуацію в країні. Як відомо, з 1979-го по 2015 року в Китаї проводилась демографічна політика "Одна сім'я — одна дитина". Штраф за народження другої дитини становив 4-8 середніх річних доходів.

Також в КНР — гендерний дисбаланс між чоловіками і жінками. Дуже часто через політику "одного дитини" батьки вирішували народити тільки хлопчика. Це призводило до масових абортів, обумовленим вибором статі дитини.

У 2013 році в Китаї двох дітей дозволили мати парам, де хоча б один з подружжя був єдиною дитиною в сім'ї. З 2016 цей дозвіл поширили на всі родини.

Раніше повідомлялося, що Україна встановить безвізовий режим з Китаєм.

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