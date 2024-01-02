Китай поставил под угрозу российских экспортеров уголь – Bloomberg

Китай возобновил пошлины на импорт угля с начала года, что может поставить под угрозу российских экспортеров.

Об этом пишет Вloomberg.

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Пошлины были отменены в мае 2022 года, чтобы защититься от рисков после того, как вторжение Москвы в Украину всколыхнуло мировые энергетические рынки. Это привело к рекордному импорту российского угля на китайский рынок. Теперь политика изменилась в защиту горнодобывающих компаний Китая от последствий перенасыщения после того, как внутренний объем производства также возрос до исторического максимума.

По информации издания, ежемесячные продажи российского угля Китая упали.

В 2022 году Китай стал ключевым рынком для российских компаний и за 11 месяцев 2023 года нарастил закупки у РФ на 63% — до 430 млн тонн.

Ранее эксперт рассказал, как Россия поставила Донбасс на колени и уничтожает угольную отрасль.

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