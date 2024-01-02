Китай поставив під загрозу російських експортерів вугілля – Bloomberg

Китай відновив мита на імпорт вугілля від початку року, це може поставити під загрозу російських експортерів.

Про це пише Вloomberg.

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Мита були скасовані в травні 2022 року, щоб захиститися від ризиків після того, як вторгнення Москви в Україну сколихнуло світові енергетичні ринки. Це призвело до рекордного імпорту російського вугілля на китайський ринок. Тепер політика змінилася на захист гірничодобувних компаній Китаю від наслідків перенасичення після того, як внутрішній обсяг виробництва також зріс до історичного максимуму.

За інформацією видання, щомісячні продажі російського вугілля Китаю впали.

2022 року Китай став ключовим ринком для російських компаній та за 11 місяців 2023 року наростив закупівлі в РФ на 63% - до 430 млн тонн.

Раніше експерт розповів, як Росія поставила Донбас на коліна і знищує вугільну галузь.

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