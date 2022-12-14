Росія поставила Донбас на коліна і знищує цілу галузь - правозахисник

Російські окупанти поставили мету повністю знищити вугільну промисловість на підконтрольних їм територіях Донбасу. З 2014 року там припинили роботу понад 2/3 шахт.

Про це розповів правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

"На сьогоднішній день Російська Федерація намагається остаточно ліквідувати вугільні шахти на тимчасово окупованій території. З 2014 року на тимчасово окупованій території залишилося 96 шахт. З них частина була в державному секторі, частина приватні. Станом на 2022 рік залишилось 30 шахт на тимчасово окупованій території. Тобто 66 вони вже знищили", - повідомив він.

Експерт нагадав про долю вугільних шахт у сусідній Ростовській області РФ:

"В Ростові теж були шахти, які за геологією до Донбасу відносились. Їх особливість була така, що вугільні пласти розміщувалися дуже глибоко - від 500 м. Для того, щоб видобувати вугілля і отримувати за це прибуток, потрібно було зробити дуже багато. Україна навчилася - наприклад, підприємства "Ровенькиантрацит", "Свердловантрацит" ніколи не дотувалися з бюджету і завжди були прибуткові. Російська Федерація ще в 1991 році свої шахти закрила, людей викинула на вулицю. А Україна в цей час дотувала ці шахти, вивела на рентабельність і зберегла".

Як наголосив Лисянський, росіяни, використовуючи досвід 90-х років, намагаються повністю ліквідувати вугільну галузь на тимчасово окупованих територіях України:

"Використовують те, що багато людей примусово мобілізовані, і ці шахти закривають. Щодо кількості примусово мобілізованих - вони сказали 58%. За нашими даними, це 75%. Вже були випадки, що в окупованому Свердловську Луганської області (нині Довжанськ - ред.) на посади шахтарів приймали жінок. Жінки видобували вугілля, щоб якось прогодувати свої сім'ї".

Правозахисник висловив обурення ситуацією в окупованих районах Донбасу:

"Насправді, це дно. Це коліна, на які поставила окуповані території Російська Федерація. Пам'ятаєте, був лозунг у Партії регіонів - Донбас ніколи не стане на коліна? Так от, він став - тільки його поставила Росія".

Раніше військовий експерт Юрій Федоров розповів, що російські війська прагнуть виконати наказ президента РФ Володимира Путіна про захоплення всієї території Донбасу. Окупанти посилають уперед мобілізованих, за якими йдуть боєздатні частини, виведені з-під Херсона, а також кадировці та найманці ПВК "Вагнер".

Президент Володимир Зеленський регулярно відзначає на Донбасі Бахмутський напрямок як один із найскладніших. За словами глави держави, місто Бахмут стало передовим фронтом, а вцілілих будинків у ньому практично не залишилося.

Військовий експерт Олександр Коваленко прогнозує, що ЗСУ звільнять Донбас від окупантів у два етапи.

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