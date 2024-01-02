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Зеленський поспілкувався з Сунаком: про що йшлося

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Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Зеленський поспілкувався з Сунаком: про що йшлося

Візит Зеленського до Британії 15 травня / Фото: Associated Press

Підтримка України має міцнішати.

Росія продовжує повітряний терор проти українських міст. За 5 останніх діб ворог випустив по Україні щонайменше 500 ракет та дронів. 

Про це у телефонній розмові з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком розповів український лідер Володимир Зеленський.

"Дякую за суттєвий і різнобічний внесок Великої Британії в міцність української ППО, зокрема радарами, передовими протидроновими системами та ракетами", – написав він.

Серед іншого, лідери країн обговорили:

  • продовження оборонної співпраці, особливо  посиленні ППО та далекобійних спроможностей ЗСУ;
  • продуктивну роботу над двосторонньою угодою про безпекові гарантії для України в межах вільнюської декларації країн "Великої сімки".

"Також скоординували позиції щодо Української формули миру напередодні четвертої зустрічі радників у Давосі та обговорили підготовку до Глобального саміту миру на рівні лідерів і спільну роботу над конкретними пунктами Формули миру", – розповів головнокомандувач.

Раніше Зеленський зробив заяву про мобілізацію в Україні.

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Дата публікації
Перегляди
752
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