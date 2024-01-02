Зеленский пообщался с Сунаком: о чем шла речь

Россия продолжает воздушный террор против украинских городов. За 5 последних суток враг выпустил по Украине не менее 500 ракет и дронов.

Об этом в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком рассказал украинский лидер Владимир Зеленский.

"Спасибо за существенный и разносторонний вклад Великобритании в прочность украинской ПВО, в частности радарами, передовыми противодроновыми системами и ракетами", — написал он.

Среди прочего, лидеры стран обсудили:

продолжение оборонного сотрудничества, особенно усиления ПВО и дальнобойных способностей ВСУ;

продуктивную работу над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности для Украины в рамках вильнюсской декларации стран "Большой семерки".

"Также скоординировали позиции по Украинской формуле мира накануне четвертой встречи советников в Давосе и обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира на уровне лидеров и совместную работу над конкретными пунктами Формулы мира", – рассказал главнокомандующий.

Ранее Зеленский сделал заявление о мобилизации в Украине.

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