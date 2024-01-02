Зеленський зробив нову заяву про мобілізацію в Україні

Він наголосив, що альтернативи мобілізації немає.

Мобілізація українського суспільства та всього світу, яка була на початку повномасштабної війни, сьогодні відсутня.

Відповідну заяву зробив президент України Володимир Зеленський, пише в інтерв'ю The Economist.

Він каже, що таку ситуація потрібно змінювати.

Водночас, як показують опитування, зниження мобілізаційного віку від нинішніх 27 років до 25, яке запропонували у новому законі про мобілізацію, не є популярними серед українців.

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Водночас Зеленський наголошує, що альтернативи мобілізації немає.

"Мобілізація – це не лише те, що солдати йдуть на фронт. Це про всіх нас. Це мобілізація всіх зусиль. Тільки так можна захистити нашу державу та деокупувати нашу землю. Скажімо чесно, ми переключилися на внутрішню політику", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, цього тижня робочі групи будуть напрацьовувати більш компромісний варіант нового законопроєкту про мобілізацію, який би дозволив проголосувати його в сесійній залі.

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