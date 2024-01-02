МЗС звернулося до партнерів після ракетного удару РФ по Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав іноземні держави рішуче відреагувати на чергову російську терористичну атаку РФ по Україні.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

Кулеба закликав вжити комплекс заходів, який, серед іншого, включатиме:

прискорення постачання Україні додаткових систем ППО;

бойові дрони усіх типів;

далекобійні ракети з радіусом дії 300+ км;

ухвалення рішення про передавання заморожених російських активів для потреб України;

припинення контактів із російськими дипломатами у відповідних столицях та міжнародних організаціях.

"Терористичний режим в Москві має відчути, що міжнародна спільнота не буде закривати очі на вбивства мирного українського населення та руйнування української критичної інфраструктури", - наголосив міністр.

Нагадаємо, 2 січня Росія здійснила черговий масований ракетний удар по українських містах. Ворог запустив десятки ударних безпілотників, крилатих та аеробалістичих ракет по Києву, Харкову, Миколаєву, Кропивницькому та інших населених пунктах. У Києві зафіксована низка руйнувань, зокрема влучання в житлові будинки.

ТСН.ua зібрав усю інформацію про ракетну атаку РФ по Україні.

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