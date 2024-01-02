МИД обратился к партнерам после ракетного удара РФ по Украине

МИД Украины высказался по поводу российских ракетных атак.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал иностранные государства решительно отреагировать на очередную российскую террористическую атаку РФ по Украине.
Об этом сообщила пресс-служба МИД.
Кулеба призвал принять комплекс мер, который будет включать:
- ускорение поставок Украине дополнительных систем ПВО;
- боевые дроны всех типов;
- дальнобойные ракеты с радиусом действия 300+ км;
- принятие решения о передаче замороженных российских активов для нужд Украины;
- прекращение контактов с российскими дипломатами в соответствующих столицах и международных организациях.
"Террористический режим в Москве должно почувствовать, что международное сообщество не будет закрывать глаза на убийства мирного украинского населения и разрушение украинской критической инфраструктуры", — подчеркнул министр.
Напомним, 2 января Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по украинским городам. Враг запустил десятки ударных беспилотников, крылатых и аэробалистических ракет по Киеву, Харькову, Николаеву, Кропивницкому и другим населенным пунктам. В Киеве зафиксирован ряд разрушений, в том числе попадания в жилые дома.
ТСН.ua собрал всю информацию о ракетной атаке РФ по Украине.
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