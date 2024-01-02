МИД обратился к партнерам после ракетного удара РФ по Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал иностранные государства решительно отреагировать на очередную российскую террористическую атаку РФ по Украине.

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Кулеба призвал принять комплекс мер, который будет включать:

ускорение поставок Украине дополнительных систем ПВО;

боевые дроны всех типов;

дальнобойные ракеты с радиусом действия 300+ км;

принятие решения о передаче замороженных российских активов для нужд Украины;

прекращение контактов с российскими дипломатами в соответствующих столицах и международных организациях.

"Террористический режим в Москве должно почувствовать, что международное сообщество не будет закрывать глаза на убийства мирного украинского населения и разрушение украинской критической инфраструктуры", — подчеркнул министр.

Напомним, 2 января Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по украинским городам. Враг запустил десятки ударных беспилотников, крылатых и аэробалистических ракет по Киеву, Харькову, Николаеву, Кропивницкому и другим населенным пунктам. В Киеве зафиксирован ряд разрушений, в том числе попадания в жилые дома.

ТСН.ua собрал всю информацию о ракетной атаке РФ по Украине.

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