Закон про мобілізацію: адвокат оцінив зміни для призовників

У Верховній Раді 25 грудня 2023 року зареєстрували законопроєкт про зміни до законів про мобілізацію, облік, військову службу від уряду.

У новому законопроєкті про мобілізацію є багато як негативних, та і позитивних для суспільства нововведень.

Таку думку висловив адвокат Роман Лихачов в ефірі телемарафону.

За його словами, закон передбачає суттєве збільшення людей, яких будуть призивати для проходження військової служби.

"Пропонується скасувати право на відстрочку і людям, які мають третю групу інвалідності, і скасувати такі підстави, як можливість постійного догляду, здійснювати за окремими категоріями осіб, і студентам", - розповідає він.

На думку юриста, потрібно передати можливість всього призову і формування, і бронювання, і відстрочок місцевим органам влади.

"Це зменшить кількість корупційних проявів безпосередньо і дасть можливість людям проходити, якщо вони мають право на відстрочку, не боятися отримати цю відстрочку спокійно в тому числі через смартфон. Це позитивно, але поки що незрозуміло, як запрацює електронний кабінет військовозобов'язаного, що буде з особами, які не будуть мати цього кабінету через технічні можливості", - вважає правник.

Попри це, у законопроєкті є багато норм, які ще не зможуть нормально працювати.

"Навіть найпростіше, військо-лікарські комісії, якщо людина відмовляється, вона буде отримувати 5 років реального покарання. Навіть ті, хто написав, що хоче надати додаткові документи і зараз не може пройти ВЛК, це можна розцінювати як відмову",-пояснює адвокат.

Ще один важливий момент - представники ТЦК отримують повноваження. Зокрема, начальник отримує відповідний лист до реєстру боржників, що даєйому можливість блокувати рахунки людей.

"Людина не зможе здійсювати ані операції з нерухомістю, ані працювати. В даному випадку вважаю, що досить суттєві порушення по цьому закону є", - прогнозує він.

Додамо, цього тижня робочі групи будуть напрацьовувати більш компромісний варіант нового законопроєкту про мобілізацію, який би дозволив проголосувати його в сесійній залі.

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