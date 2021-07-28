Китайского миллиардера-диссидента отправили в тюрьму на 18 лет

Среди обвинений, предъявленных бизнесмену, была и так называемая "провокация неприятностей" — этим термином в Китае характеризует деятельность оппозиционеров коммунистического режима.

По приговору суда, который проходил под охраной полиции и в тайном режиме, представитель крупного китайского агробизнеса, миллиардер Сунь Даву отправится на 18 лет в тюрьму. Об этом сообщает агентство AFR.

Суд города Гаобейдиани близ Пекина признал китайского миллиардера виновным в целом ряде преступлений, среди которых "сбор толпы для нападения на государственные органы", "препятствование правительственной администрации" и "провокация неприятностей" — общий термин, который часто используют в отношении диссидентов. Кроме длительного заключения, суд назначил бизнесмену наказание в виде штрафа — в размере 3,11 миллиона юаней (475 тысяч долларов).

Сунь Даву задержали еще в ноябре прошлого года вместе с 19 родственниками и деловыми партнерами. Причиной стал земельный спор, возникший у его фирмы с государственным конкурентом.

Бизнесмен на протяжении десятилетий критиковал сельскохозяйственную политику Китая и требовал большей свободы для фермеров для защиты экономических интересов. На своем вебсайте Сунь Даву, в частности, обвинял государственные банки в пренебрежении сельскими инвестициями.

Также он стал известным в 2019 году после обнародования видео с погибшими на ферме свиньями, которые умерли от африканской чумы — бизнесмен утверждал, что власть пытается скрыть масштабы вспышки этой болезни, которая уничтожала поголовье по всей стране.

В 2003 году Сунь Даву уже пытались упечь в тюрьму, обвинив в "незаконном сборе средств", но этот приговор впоследствии был отменен.

После задержания миллиардера в ноябре 2020 года государство завладело его активами и уволила всех 9000 работников его фирмы.

Напомним, в Китае детям до 16 лет запретили появляться в стрим, а также привлекать несовершеннолетних к получению дохода через Интернет-ресурсы.

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