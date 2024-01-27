Лукашенко снова прибыл к Путину — подробности

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отправился с "рабочим визитом" в Россию.
Белорусский диктатор Александр Лукашенко 27 января приехал к своему российскому "коллеге" диктатора Владимиру Путину.
Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.
Отмечается, что в Международный день памяти жертв Холокоста 27 января Путин с Лукашенко будут праздновать "80-летие освобождения Ленинграда".
Также в Санкт-Петербурге состоится заседание "Высшего Государственного Совета Союзного государства", в ходе которого будут обсуждать свои планы на 2024-2026 годы, подведут итоги 2021-2023 годов, а также "обсудят международную тематику".
Напомним, режим Александра Лукашенко продолжает наращивать военное сотрудничество с Россией и становиться ее сателлитом в военной сфере. Недавно белорусский лидер объявил о получении от Кремля безвозмездной партии тактических ракетных комплексов "Искандер-М", способных нести ядерные боеголовки. Примечательно, ранее Лукашенко не называл "своими" тактические ядерные ракеты, которые Путин запланировал разместить в Беларуси.
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