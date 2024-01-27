Лукашенко знову прибув до Путіна — подробиці

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирушив із "робочим візитом" до Росії.
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко 27 січня приїхав до свого російського "колеги" диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє пресслужба Лукашенка.
Зазначається, що у Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту 27 січня Путін з Лукашенком святкуватимуть "80-річчю визволення Ленінграда".
Також у Санкт-Петербурзі відбудеться засідання "Вищої Державної Ради Союзної держави", під час якого обговорюватимуть свої плани на 2024-2026 роки, підіб'ють підсумки 2021-2023 років, а також "обговорять міжнародну тематику".
Нагадаємо, режим Олександра Лукашенка продовжує нарощувати військову співпрацю з Росією та ставати її сателітом у військовій сфері. Нещодавно білоруський лідер оголосив про отримання від Кремля безоплатної партії тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М", здатних нести ядерні боєголовки. Примітно, що раніше Лукашенко не називав "своїми" тактичні ядерні ракети, які Путін запланував розмістити в Білорусі.
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