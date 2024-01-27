Лукашенко знову прибув до Путіна — подробиці

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко 27 січня приїхав до свого російського "колеги" диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє пресслужба Лукашенка.

Зазначається, що у Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту 27 січня Путін з Лукашенком святкуватимуть "80-річчю визволення Ленінграда".

Також у Санкт-Петербурзі відбудеться засідання "Вищої Державної Ради Союзної держави", під час якого обговорюватимуть свої плани на 2024-2026 роки, підіб'ють підсумки 2021-2023 років, а також "обговорять міжнародну тематику".

Нагадаємо, режим Олександра Лукашенка продовжує нарощувати військову співпрацю з Росією та ставати її сателітом у військовій сфері. Нещодавно білоруський лідер оголосив про отримання від Кремля безоплатної партії тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М", здатних нести ядерні боєголовки. Примітно, що раніше Лукашенко не називав "своїми" тактичні ядерні ракети, які Путін запланував розмістити в Білорусі.

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