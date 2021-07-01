Лукашенко заговорил о "таяние" государственного суверенитета Украины

Непризнанный белорусский президент считает, что его страна сохранила независимость благодаря России.

В своем выступлении на традиционном форуме регионов России и Беларуси в четверг, 1 июля, Александр Лукашенко поблагодарил Кремль за поддержку независимости Беларуси. При этом он отметил, что "в южных соседей", имея в виду Украину, государственный суверенитет "тает".

По словам непризнанного белорусского президента, поддержка россиян "в борьбе за сохранение суверенитета и независимости Беларуси", очень важна и ценна. При этом он навел пример Украины как государства, которое теряет свой суверенитет.

"Спасибо всем россиянам за поддержку Беларуси... Это очень важно и ценно для нас, потому что мы видим, как тает государственный суверенитет наших южных соседей. Пусть простят нас южане, так уж случилось", — отметил он.

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При этом Лукашенко считает, что украинский и белорусский народы должны всегда быть вместе.

"Это наш братский народ, мы всегда были и будем вместе. Но что поделаешь, когда руководство нашей братской Украины пошло другим путем", — подчеркнул белорусский лидер.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил белорусского президента Александра Лукашенко о санкции из-за возможного визит боевиков "ЛНР".

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