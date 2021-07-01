Лукашенко заговорив про “танення” державного суверенітету України

Невизнаний білоруський президент вважає, що його країна зберегла незалежність завдяки Росії.

У своєму виступі на традиційному форумі регіонів Росії та Білорусі у четвер, 1 липня, Олександр Лукашенко подякував Кремлю за підтримку незалежності Білорусі. При цьому він зауважив, що “у південних сусідів”, маючи на увазі Україну, державний суверенітет “тане”.

За словами невизнаного білоруського президента, підтримка росіян “в боротьбі за збереження суверенітету і незалежності Білорусі”, дуже важлива і цінна. При цьому він навів приклад України як держави, яка втрачає свій суверенітет.

"Дякую всім росіянам за підтримку Білорусі... Це дуже важливо і цінно для нас, тому що ми бачимо, як тане державний суверенітет наших південних сусідів. Нехай пробачать нас жителі півдня, так вже сталося", - зазначив він.

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Водночас Лукашенко вважає, що український та білоруський народи повинні завжди бути разом.

"Це наш братній народ, ми завжди були і будемо разом. Але що поробиш, коли керівництво нашої братньої України пішло іншим шляхом", - підкреслив білоруський лідер.

Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив білоруського президента Олександра Лукашенка про санкції через можливий візит бойовиків "ЛНР".

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