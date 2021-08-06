Люди со щитами и в касках не пускают мигрантов, которых выгнали из Литвы, в Беларусь

Иногда мигранты в таком окружении стоят между пограничных столбов по несколько часов.
На белорусско-литовской границе люди со щитами выталкивали со стороны Беларуси мигрантов, которых до этого не пустили в Литву.
Об этом проинформировал литовское издание 15min и опубликовало соответствующее видео.
Так, на кадрах записи можно увидеть пограничные столбы двух стран, группу людей в камуфляжной униформе — со щитами и в касках — и несколько гражданских.
"Ну, чего стоим? Давай, вперед! Туда идем. Ну конечно, туда идем. Чего стоишь?" - говорит один из мужчин в камуфляже, показывая в сторону литовского пограничного столба.
"Иногда мигранты в таком окружении стоят между пограничных столбов по несколько часов. По крайней мере, однажды такая ситуация продолжалась дольше суток", — отмечает издание.
Напомним:
- Литва заявила: ни при каких обстоятельствах не будет принимать мигрантов, потому что у страны больше нет на них ресурсов, пограничные заставы переполнены.
- Режим Лукашенко использует беженцев, чтобы давить на Евросоюз в ответ на санкции.
- Литовцы заявили, что с 3 августа будут разворачмвать всех, кого увидят — назад в Беларусь. Если надо, пограничникам разрешено воспользоваться силой.