Люди со щитами и в касках не пускают мигрантов, которых выгнали из Литвы, в Беларусь

Люди со щитами и в касках не пускают мигрантов, которых выгнали из Литвы, в Беларусь

Иногда мигранты в таком окружении стоят между пограничных столбов по несколько часов.

На белорусско-литовской границе люди со щитами выталкивали со стороны Беларуси мигрантов, которых до этого не пустили в Литву.

Об этом проинформировал литовское издание 15min и опубликовало соответствующее видео.

Так, на кадрах записи можно увидеть пограничные столбы двух стран, группу людей в камуфляжной униформе — со щитами и в касках — и несколько гражданских.

"Ну, чего стоим? Давай, вперед! Туда идем. Ну конечно, туда идем. Чего стоишь?" - говорит один из мужчин в камуфляже, показывая в сторону литовского пограничного столба.

"Иногда мигранты в таком окружении стоят между пограничных столбов по несколько часов. По крайней мере, однажды такая ситуация продолжалась дольше суток", — отмечает издание.

Напомним:

Литва заявила: ни при каких обстоятельствах не будет принимать мигрантов, потому что у страны больше нет на них ресурсов, пограничные заставы переполнены.

потому что у страны больше нет на них ресурсов, пограничные заставы переполнены. Режим Лукашенко использует беженцев , чтобы давить на Евросоюз в ответ на санкции.

, чтобы давить на Евросоюз в ответ на санкции. Литовцы заявили, что с 3 августа будут разворачмвать всех, кого увидят — назад в Беларусь. Если надо, пограничникам разрешено воспользоваться силой.

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