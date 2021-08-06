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Люди со щитами и в касках не пускают мигрантов, которых выгнали из Литвы, в Беларусь

Люди со щитами и в касках не пускают мигрантов, которых выгнали из Литвы, в Беларусь

Associated Press

Иногда мигранты в таком окружении стоят между пограничных столбов по несколько часов.

На белорусско-литовской границе люди со щитами выталкивали со стороны Беларуси мигрантов, которых до этого не пустили в Литву.

Об этом проинформировал литовское издание 15min и опубликовало соответствующее видео.

Так, на кадрах записи можно увидеть пограничные столбы двух стран, группу людей в камуфляжной униформе — со щитами и в касках — и несколько гражданских.

"Ну, чего стоим? Давай, вперед! Туда идем. Ну конечно, туда идем. Чего стоишь?" - говорит один из мужчин в камуфляже, показывая в сторону литовского пограничного столба.

"Иногда мигранты в таком окружении стоят между пограничных столбов по несколько часов. По крайней мере, однажды такая ситуация продолжалась дольше суток", — отмечает издание.

Напомним:

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