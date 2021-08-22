Мощный шторм "Грейс" унес жизнь целой семьи в Мексике

Мощный шторм "Грейс" унес жизнь целой семьи в Мексике

В штате Веракрус погибли восемь человек, шесть из которых были членами одной семьи.

В Мексике в субботу, 21 августа, тропический шторм "Грейс" с проливным дождем и сильным ветром привел к гибели по меньшей мере восьми человек.

Шестеро погибших были членами одной семьи, сообщает ВВС.

Смертельные инциденты произошли в штате Веракрус, где непогода с корнями вырывала деревья и вызвала отключение электроэнергии, от которго пострадали 565 тысяч потребителей.

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Отмечается, что в столице штата — Халапе — из-за наводнений многие улицы превратились в "реки грязи". Ветер достигал 200 км/ч.

"Крыша... все исчезло, он все забрал с собой", — рассказал житель города Теколутла в штате Веракрус Адольфо Лопес.

Напомним, что больше всего ударило по туристическим курортам Канкун и Тулум. Шквальный ветер побил машины и дома, а трем сотням людей пришлось переехать во временные помещения.

Ранее шторм "Грейс" уже побывал на Гаити, Ямайке и Каймановых островах. Синоптики предупреждают, что на этой неделе ураган снова вернется в Карибский регион.

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