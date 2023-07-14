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Может вызвать вопросы: какую вещь не стоит надевать в аэропорт

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
1713
Время на прочтение
1 мин
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Может вызвать вопросы: какую вещь не стоит надевать в аэропорт

Женщина в аэропорту / Фото: https://ua.depositphotos.com/

Некоторые предметы гардероба могут вызвать вопросы у службы безопасности аэропорта.

Так, женщинам рекомендуют отказаться от бюстгалтера с металлическими косточками, путешествуя самолетом. Он может привести к дополнительной проверке сотрудниками аэропорта.

Об этом сообщает The Sun.

Есть альтернатива

Дело в том, что на металл, содержащийся в косточках, может среагировать сканер службы безопасности аэропорта. Поэтому, вполне возможно, понадобится больше времени, чтобы человека пропустили на борт. Специалисты советуют выбирать для путешествий воздушным транспортом либо спортивные бра, либо бюстгальтеры с мягкими косточками.

Кроме того, проблемы в аэропортах возникают и с обувью. Путешественники отмечают, что часто на контроле просят снять ее.

Отметим, что недавно в польском аэропорту оштрафовали украинку за неадекватное поведение. Женщина возмутилась тем, что в зале ожидания плохо работал Wi-Fi. Она начала кричать, мешая людям и сотрудникам.

Когда на место происшествия приехали полицейские, они установили, что пассажирка была не трезвая. Ей выписали штраф в размере 3 000 злотых (25 000 гривен).

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Дата публикации
Просмотры
1713
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