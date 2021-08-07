На Аляске разбился самолет: погибли шесть человек

На Аляске разбился самолет: погибли шесть человек

Тела погибших из воды доставали спасатели.

В Аляске разбился литкак с 6 людьми на борту. Сигнал о крушения получили военнослужащие штата Аляска и Лесная служба США.

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Об этом сообщает издание Аssosiated Press.

Смотровой самолет разбился на юго-востоке Аляски, в результате чего погибли все шесть человек, находившихся на борту, сообщила береговая охрана США.

Маяк аварийного сигнала самолета активировался около 11:20, когда самолет разбился в районе национального памятника Туманного фьордов, вблизи Кетчикан. Вертолет береговой охраны опустил двоих пловцов -спасателей на место авиакатастрофы, и они сообщили, что уцелевших нет.

"Наши сердца разбиты из-за потери шести человек. Мы скорбим вместе с семьями пяти пассажиров и нашим дорогим другом и пилотом на борту самолета", — говорится в сообщении компании.

Национальный совет по безопасности транспорта направила экипаж для расследования катастрофы.

Напомним, что вблизи с. Шепаровцы Коломыйского района легкомоторный спортивный самолет упал на частный жилой дом.

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