Неожиданный эффект: после прививки вакциной Pfizer у женщин стремительно растет грудь

Неожиданный эффект: после прививки вакциной Pfizer у женщин стремительно растет грудь

Медики заявляют, что такая реакция организма на вакцину является временным явлением.

Жительницы Норвегии, которые сделали прививку от COVID-19 американской вакциной Pfizer, сообщают в соцсетях об увеличении груди после этой процедуры. Медики прокомментировали голландскому изданию NRK этот странный побочный эффект от вакцины.

Одна из вакцинированных препаратом Pfizer, 17-летняя Эмма из столицы Норвегии Осло, написала, что из-за увеличения груди, ей пришлось приобрести бюстгальтер на размер больше.

Медики утверждают, что такой эффект может вызвать расширение лимфатических узлов, которое является обычной реакцией организма на введение этой вакцины. Как заверила врач Хайнрих Бакманн, увеличение груди — временное и кратковременное явление.

По словам представителя Норвежского агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен, примерно у 10 процентов вакцинированных женщин после первой прививки увеличивались лимфатические узлы, из-за чего возникало ощущение, что грудь растет.

В компании-производителе вакцины Pfizer не исключают, что такой эффект может наблюдаться, но о жалобах по этому поводу не слышали.

Напомним, ранее в Винницкой области умер 47-летний мужчина. По 4:00 до этого он получил прививку против COVID-19 вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

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