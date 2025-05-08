Конклав снова проголосовал за нового Папу: какие результаты

Из дымохода над Сикстинской капеллой идет черный дым / © Associated Press

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Черный дым из трубы над церковью 8 мая стал сигналом того, что 133 участника голосования не достигли необходимого консенсуса. Чтобы выборы состоялись, кандидат должен получить не менее двух третей поддержки.

Об этом пишет Sky News.

Дым остается единственным публичным свидетельством того, что происходит за закрытыми дверями Папского конклава.

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Дата публикации 13:45, 08.05.25 Количество просмотров 9 Папу снова не выбрали! Эксклюзив из Ватикана: реакция толпы на черный дым

Напомним, конклав не избрал нового Папу Римского в первый день голосования. Об этом стало известно после того, как из трубы Сикстинской капеллы пошел черный дым, а это значит, что голосование не дало результата.

Голосование длилось почти четыре часа. За ним наблюдали десятки тысяч верующих на площади Святого Петра в Ватикане.

Конклав будет собираться и голосовать до четырех раз в день, пока не будет избран новый Папа Римский.

Предыдущих Пап выбирали в течение двух-трех дней, однако в XIII веке конклав длился более 1000 дней.

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Папа Римский Франциск скончался в возрасте 88 лет утром, 21 апреля. В последние месяцы у Франциска были проблемы со здоровьем и перенес двустороннюю пневмонию. Однако вероятной причиной смерти понтифика называют инсульт.