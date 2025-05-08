Конклав знов проголосував за нового Папу: які результати

З димаря над Сікстинською капелою йде чорний дим / © Associated Press

Реклама

Чорний дим із труби над церквою 8 травня став сигналом того, що 133 учасники голосування не досягли необхідного консенсусу. Щоб вибори відбулися, кандидат має отримати щонайменше дві третини підтримки.

Про це пише Sky news.

Дим залишається єдиним публічним свідченням того, що відбувається за зачиненими дверима Папського конклаву.

Реклама

Дата публікації 13:45, 08.05.25 Кількість переглядів 10 Папу знов не обрали! Ексклюзив з Ватикану: реакція натовпу на чорний дим