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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Конклав знов проголосував за нового Папу: які результати

Вибори Папи Римського знову провалилися. З димаря Сикстинської капели пішов чорний дим. Увечері відбудеться ще одне голосування.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
З димаря над Сікстинською капелою йде чорний дим

З димаря над Сікстинською капелою йде чорний дим / © Associated Press

Чорний дим із труби над церквою 8 травня став сигналом того, що 133 учасники голосування не досягли необхідного консенсусу. Щоб вибори відбулися, кандидат має отримати щонайменше дві третини підтримки.

Про це пише Sky news.

Дим залишається єдиним публічним свідченням того, що відбувається за зачиненими дверима Папського конклаву.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2423
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