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Конклав знов проголосував за нового Папу: які результати
Вибори Папи Римського знову провалилися. З димаря Сикстинської капели пішов чорний дим. Увечері відбудеться ще одне голосування.
Чорний дим із труби над церквою 8 травня став сигналом того, що 133 учасники голосування не досягли необхідного консенсусу. Щоб вибори відбулися, кандидат має отримати щонайменше дві третини підтримки.
Про це пише Sky news.
Дим залишається єдиним публічним свідченням того, що відбувається за зачиненими дверима Папського конклаву.