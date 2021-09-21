Обедал на улице: в Нью-Йорке президента Бразилии не пустили в ресторан

Обедал на улице: в Нью-Йорке президента Бразилии не пустили в ресторан

Бразильский лидер не делал прививку против COVID-19.

В Нью-Йорке президента Бразилии Жаира Болсонару не пустили в ресторан. Он обедал на улице.

Об этом сообщает Reuters.

В соответствии с действующими в городе санитарными правилами, для посещения закрытых мест, в том месте, где предусмотрено общее питание, необходимо предоставить подтверждение вакцинации против COVID-19. А бразильский лидер не вакцинировался, поэтому ему пришлось обедать на улице.

Компанию ему составили министр здравоохранения Марсело Кейрога, министр туризма Жильсон Мачаду Нето и другие политики.

Жаир Болсонаро известен своей политикой в отношении эпидемии COVID-19 в стране. Глава государства говорит, что ковид ничем не отличается от гриппа.

Напомним, президента Бразилии недавно выписали из больницы в Сан-Паулу. Там он находился четыре дня с болью в животе и круглосуточной икотой, которая продолжалась непрерывно почти две недели.

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