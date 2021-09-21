Обідав на вулиці: у Нью-Йорку президента Бразилії не пустили в ресторан

Обідав на вулиці: у Нью-Йорку президента Бразилії не пустили в ресторан

Бразильський лідер не робив щеплення проти COVID-19.

У Нью-Йорку президента Бразилії Жаїра Болсонару не пустили в ресторан. Він обідав на вулиці.

Про це повідомляє Reuters.

Відповідно до діючих у містах санітарних правил, для відвідування закритих місць, у тому місці, де передбачено загальне харчування, необхідно надати підтвердження вакцинації проти COVID-19. А бразильський лідер не вакцинувався, тому йому довелось обідати на вулиці.

Компанію йому склали міністр охорони здоров'я Марсело Кейрога, міністр туризму Жільсон Мачаду Нето та інші політики.

Жаїр Більсонаро відомий своєю політикою щодо епідемії COVID-19 у країні. Глава держави каже, що ковід нічим не відрізняється від грипу.

Нагадаємо, президента Бразилії не так давно виписали з лікарні в Сан-Паулу. Там він перебував чотири дні з болем у животі та цілодобовою гикавкою, що тривала безперервно майже два тижні.

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