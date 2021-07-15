"Я икаю 24 часа в сутки": президент Бразилии госпитализирован

"Я икаю 24 часа в сутки": президент Бразилии госпитализирован

Лидер страны жалуется на икоту, которая не проходит уже почти две недели.

Президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован из-за хронической икоты, которая длится почти две недели.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-служба президента.

Также читайте Президента Бразилии оштрафовали за несоблюдение правил предотвращения COVID-19

Болсонару находится в армейском госпитале в городе Бразилиа и "чувствует себя хорошо", рассказали в офисе президента.

В последнее время у Жаира Болсонару несколько раз возникали трудности во время разговора, которые он объяснял регулярной икотой.

Так, 7 июля во время выступления на радио он извинился перед слушателями и сказал, что икает уже пять дней: "Я икаю 24 часа в сутки".

Он связывал это с приемом некоторых лекарств.

8 июля во время трансляции в Facebook Болсонару снова извинился за икоту.

Здоровье бразильского лидера начало вызывать опасения после того, как его ранили ножом во время президентской кампании в 2018 году.

Тогда Болсонару потерял около 40% крови, нож зацепил его кишечник. После ранения президенту сделали несколько операций на брюшной полости.

Врачи считают, что икота может быть спровоцирована раздражением пищевода после операции в этой зоне.

Ранее стало известно, что Жаира Болсонару госпитализировали в армейский госпиталь столицы. У него сильные боли в животе.

Новости мира: на Гаити разыскивают 8 наемных убийц президента страны

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку