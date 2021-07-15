"Я икаю 24 часа в сутки": президент Бразилии госпитализирован

Лидер страны жалуется на икоту, которая не проходит уже почти две недели.
Президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован из-за хронической икоты, которая длится почти две недели.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-служба президента.
Болсонару находится в армейском госпитале в городе Бразилиа и "чувствует себя хорошо", рассказали в офисе президента.
В последнее время у Жаира Болсонару несколько раз возникали трудности во время разговора, которые он объяснял регулярной икотой.
Так, 7 июля во время выступления на радио он извинился перед слушателями и сказал, что икает уже пять дней: "Я икаю 24 часа в сутки".
Он связывал это с приемом некоторых лекарств.
8 июля во время трансляции в Facebook Болсонару снова извинился за икоту.
Здоровье бразильского лидера начало вызывать опасения после того, как его ранили ножом во время президентской кампании в 2018 году.
Тогда Болсонару потерял около 40% крови, нож зацепил его кишечник. После ранения президенту сделали несколько операций на брюшной полости.
Врачи считают, что икота может быть спровоцирована раздражением пищевода после операции в этой зоне.
Ранее стало известно, что Жаира Болсонару госпитализировали в армейский госпиталь столицы. У него сильные боли в животе.