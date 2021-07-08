Обвал дома вблизи Майами: спасательную операцию решили прекратить

Поиски тел погибших под завалами продолжаются.
На месте обвала многоэтажки вблизи Майами во Флориде решили прекратить спасательную операцию.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 8 июля.
По оценкам спасателей, шансов найти живых не осталось. Поиски тел погибших под завалами продолжаются. Число жертв пока возросло до 54 человек, а еще 86 считаются пропавшими без вести.
Напомним, 12-этажный дом рухнул в ночь на 24 июня. Среди жителей, погребенных под обломками, граждане по меньшей мере девяти стран. В том числе России, Израиля и шести латиноамериканских государств.
Ранее инженерная комиссия обнаружила в здании ряд технических проблем и ее должны были отремонтировать. СМИ обнародовали копию письма, которое президент Жилой ассоциации прислал еще весной. Известно, что конструкция здания имела серьезные структурные повреждения и требовала интенсивного ремонта.