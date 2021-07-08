Категория
Эксклюзив ТСН
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Столб черного дыма: пожар в Одессе напугал людей

Столб черного дыма: пожар в Одессе напугал людей

Главное управление ГосЧС в Одесской области/facebook

Пожар начался в нежилом здании.

Мощный пожар напугал жителей одесской Молдаванки. Столб черного дыма можно было увидеть за несколько километров от очага возгорания.

Об этом говорится в ТСН.Ранок .8липня.

Горела нежилая постройка. Во время тушения вода из пожарных рукавов вызвала короткое замыкание в электросети. И жители близлежащих многоэтажек приняли их за взрывы.

Кроме того, людей донимал едкий дым — спасателям пришлось долго проливать очаги тления. Из-за короткого замыкания часть улицы пришлось обесточить.

Причины возгорания расследуют — не исключают умышленный поджог.

Новости Украины: мощный пожар напугал жителей одесской Молдаванки

Новости Украины: мощный пожар напугал жителей одесской Молдаванки

Напомним, в Днепре на улице Исполкомовской возник крупный пожар. Там вспыхнул двухэтажный дом.