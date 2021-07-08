Столб черного дыма: пожар в Одессе напугал людей

Пожар начался в нежилом здании.
Мощный пожар напугал жителей одесской Молдаванки. Столб черного дыма можно было увидеть за несколько километров от очага возгорания.
Об этом говорится в ТСН.Ранок .8липня.
Горела нежилая постройка. Во время тушения вода из пожарных рукавов вызвала короткое замыкание в электросети. И жители близлежащих многоэтажек приняли их за взрывы.
Кроме того, людей донимал едкий дым — спасателям пришлось долго проливать очаги тления. Из-за короткого замыкания часть улицы пришлось обесточить.
Причины возгорания расследуют — не исключают умышленный поджог.
Напомним, в Днепре на улице Исполкомовской возник крупный пожар. Там вспыхнул двухэтажный дом.